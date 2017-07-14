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Карабахский конфликт 14.07.2017 20:09

Париж остается верным своим обязательствам по мирному урегулированию карабахского конфликта – посол Франции в Баку

Париж остается приверженным мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез.

"Мы сожалеем о жертвах среди гражданских лиц в нагорно-карабахском конфликте и выражаем соболезнования семьям погибших. Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, остается верной обязательствам по мирному урегулированию конфликта. Эту позицию подтвердил и президент Эмануэль Макрон", - сказала А.Бушез в пятницу в Баку на официальном приеме по случаю Национального праздника – Дня взятия Бастилии.

По ее словам, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Париж в марте текущего года и проведенные с руководством Франции встречи являются показателем высокого уровня двусторонних отношений.

"Отношения между нашими странами охватывают все сферы и являются многовекторными",- сказала она.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]