Париж остается верным своим обязательствам по мирному урегулированию карабахского конфликта – посол Франции в Баку

Париж остается приверженным мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез.
"Мы сожалеем о жертвах среди гражданских лиц в нагорно-карабахском конфликте и выражаем соболезнования семьям погибших. Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, остается верной обязательствам по мирному урегулированию конфликта. Эту позицию подтвердил и президент Эмануэль Макрон", - сказала А.Бушез в пятницу в Баку на официальном приеме по случаю Национального праздника – Дня взятия Бастилии.
По ее словам, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Париж в марте текущего года и проведенные с руководством Франции встречи являются показателем высокого уровня двусторонних отношений.
"Отношения между нашими странами охватывают все сферы и являются многовекторными",- сказала она.
Ф.Исазаде
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