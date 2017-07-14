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Дальнее зарубежье 14.07.2017 21:11

На поддержку Украины по линии Госдепа США в 2018 году предполагают выделить не менее $410 млн - посольство

Проект закона об ассигнованиях на нужды Госдепартамента США, зарубежные операции, смежные программы 2018 года предусматривает средства на поддержку Украины в размере не менее $410,465 млн, сообщает посольство Украины в Вашингтоне.

"Согласно проекту, смета помощи Украине по линии Госдепа и агентств сохранена на уровне 2017 - в объеме, не меньше 410,465 млн долларов... Финансирование на безопасность по программе Международного военного финансирования для Украины на уровне не менее 2017 года и возможность предоставления кредитных гарантий", - сообщается в пятницу вечером в официальном аккаунте посольства Украины в США в Твиттер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]