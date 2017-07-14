Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в течение 90 дней решит, будет ли одобрена сделка "Яндекса" и Uber, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Закон говорит нам, что мы имеем право на такую сделку (на рассмотрение - ИФ) 30 дней плюс еще на 60 имеем право продлить. То есть за 90 дней мы дадим ответ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы точно готовы с компаниями работать. У нас хороший контакт с Uber и "Яндекс", - добавил И.Артемьев.

Ранее глава ФАС сообщил, что ведомство будет внимательно анализировать сделку по объединению бизнеса онлайн-заказов такси, теоретически она может угрожать конкуренции на рынке. По словам И.Артемьева, возможны все варианты рассмотрения ходатайства - разрешение сделки, отказ и разрешение с условием выполнения предписания.

"Чтобы говорить о том, можно ли сливаться, нельзя ли сливаться, для этого нам нужно посчитать количество клиентов, нам нужно посмотреть количество поездок, нам нужно посмотреть цены, то есть мы должны приступить к рутинной, общей для нас процедуре анализа рынка, и соответствующее ходатайство тоже получить", - ранее отмечал И.Артемьев.

Как сообщалось, "Яндекс" и Uber объявили о создании компании, в которой будет объединен бизнес по онлайн-заказу поездок в России и ряде соседних стран. Бизнес оценивается в $3,725 млрд. По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний.

Кроме того, по условиям соглашения "Яндекс" получит незначительный пакет акций глобальной компании Uber.

"Яндекс" и Uber ожидают, что сделка будет закрыта в IV квартале. Она уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".