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Это интересно 14.07.2017 21:35

В шанхайском ТЦ ввели камеры хранения для мужей

Торговый центр Global Harbour в Шанхае предложил необычную услугу - "камеру хранения", где посетительницы могут оставить своего супруга на время шопинга, сообщает BBC.

"Камера хранения" представляет собой стеклянную комнатку с креслом и видеоприставкой, на которой можно поиграть в ретро-игры. Пока сервис бесплатный, но вскоре руководство ТЦ планирует ввести за него небольшую плату.

Воспользовавшиеся услугой мужчины восприняли нововведение с энтузиазмом. "Это великолепно! Я поиграл в Tekken 3 и снова почувствовал себя школьником", - заявил один из них.

Впрочем, у камер есть и недостатки, включая отсутствие вентиляции и кондиционера, из-за чего долго в них находиться затруднительно.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]