В шанхайском ТЦ ввели камеры хранения для мужей

Торговый центр Global Harbour в Шанхае предложил необычную услугу - "камеру хранения", где посетительницы могут оставить своего супруга на время шопинга, сообщает BBC.
"Камера хранения" представляет собой стеклянную комнатку с креслом и видеоприставкой, на которой можно поиграть в ретро-игры. Пока сервис бесплатный, но вскоре руководство ТЦ планирует ввести за него небольшую плату.
Воспользовавшиеся услугой мужчины восприняли нововведение с энтузиазмом. "Это великолепно! Я поиграл в Tekken 3 и снова почувствовал себя школьником", - заявил один из них.
Впрочем, у камер есть и недостатки, включая отсутствие вентиляции и кондиционера, из-за чего долго в них находиться затруднительно.
Париж остается верным своим обязательствам по мирному урегулированию карабахского конфликта – посол Франции в Баку
Омбудсмен Азербайджана награждена орденом "Шараф"
Президент Алиев направил обращение Эрдогану в связи с годовщиной попытки госпереворота в Турции
В Азербайджане подорожал бензин марки AI-92
Президент Азербайджана утвердил поправки в ряд законов о применении безналичных расчетов
Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $48,7 за баррель
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
ФАС даст ответ по сделке "Яндекса" и Uber в течение трех месяцев
На поддержку Украины по линии Госдепа США в 2018 году предполагают выделить не менее $410 млн - посольство
Путин надеется, что если его диалог с Трампом будет строиться так же, как в ходе их первой встречи, то есть шанс на развитие отношений
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»