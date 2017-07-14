В шанхайском ТЦ ввели камеры хранения для мужей

Торговый центр Global Harbour в Шанхае предложил необычную услугу - "камеру хранения", где посетительницы могут оставить своего супруга на время шопинга, сообщает BBC.

"Камера хранения" представляет собой стеклянную комнатку с креслом и видеоприставкой, на которой можно поиграть в ретро-игры. Пока сервис бесплатный, но вскоре руководство ТЦ планирует ввести за него небольшую плату.

Воспользовавшиеся услугой мужчины восприняли нововведение с энтузиазмом. "Это великолепно! Я поиграл в Tekken 3 и снова почувствовал себя школьником", - заявил один из них.

Впрочем, у камер есть и недостатки, включая отсутствие вентиляции и кондиционера, из-за чего долго в них находиться затруднительно.