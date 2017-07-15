В Азербайджане подорожал бензин марки AI-92

Решением Тарифного совета (ТС) Азербайджана с 15 июля 2017 года розничная цена автомобильного бензина марки AI- 92 повысилась с 0,7 манат до 0,9 манат за 1 литр, отмечается в сообщении совета.
Цена на бензин AI- 92 регулируются государством.
Решением совета, розничная цена за тонну повысилась с 917 за тонну до 1,179 тыс. манатов (с учетом НДС).
Свое решение о повышении цен на бензин марки AI- 92 ТС обосновал стремлением повысить качество производимого моторного топлива, улучшения экосреды и расширения инвестиционных возможностей для удовлетворения внутреннего спроса, модернизации и реконструкции сферы нефтепереработки. Кроме этого, девальвации маната привели к ограничению экспортных возможностей SOCAR и доходов в инвалюте.
По оценкам ТС, новая розничная цена на бензин марки AI-92 в Азербайджане будет ниже, чем в других странах СНГ и региона. В частности, 1 литр бензина этой марки в Грузии составляет $0,86, в России - $0,61, Белоруссии - $0,59, Украине - $0,98.
В 2016 году производство автомобильного бензина в Азербайджане составило 1 млн 153,2 тыс. тонн. В настоящее время в стране производится только бензин марки AI-92.
При этом в структуре внутреннего потребления доля автомобильного бензина составила 1 млн 263,9 тыс. тонн.
Н.Аббасова
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