В Турции уволили более 7 тыс. сотрудников силовых ведомств и госслужащих

Власти Турции опубликовали постановление об увольнении более 7 тыс. сотрудников силовых ведомств и госслужащих в рамках введенного после попытки военного переворота режима чрезвычайного положения, сообщают в пятницу местные СМИ.

Среди уволенных - сотрудники полиции, военнослужащие и госслужащие. Отмечается, что от службы были отстранены более 2,3 тыс. полицейских.

Постановление опубликовано за день до первой годовщины попытки путча в Турции.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча проживающего в США оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена.

После путча власти Турции арестовали около 50 тыс. человек, еще около 100 тыс. человек были уволены или временно отстранены от занимаемых должностей.