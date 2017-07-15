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Регион 15.07.2017 09:26

В Турции уволили более 7 тыс. сотрудников силовых ведомств и госслужащих

Власти Турции опубликовали постановление об увольнении более 7 тыс. сотрудников силовых ведомств и госслужащих в рамках введенного после попытки военного переворота режима чрезвычайного положения, сообщают в пятницу местные СМИ.

Среди уволенных - сотрудники полиции, военнослужащие и госслужащие. Отмечается, что от службы были отстранены более 2,3 тыс. полицейских.

Постановление опубликовано за день до первой годовщины попытки путча в Турции.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре обвиняют в организации путча проживающего в США оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена.

После путча власти Турции арестовали около 50 тыс. человек, еще около 100 тыс. человек были уволены или временно отстранены от занимаемых должностей.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, УВОЛЬНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]