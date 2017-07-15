Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9409 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4767

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 22° 32° 17 Июл 23° 32° 18 Июл 23° 33°

Регион 15.07.2017 09:59

Премьер Турции обещает, что участники попытки переворота не уйдут от наказания

Власти Турции обещают придерживаться принципов права в суде над участниками попытки государственного переворота 15 июля 2015 года.

"Мы разрешим им (обвиняемым в причастности к перевороту - ИФ) дать первые показания в свою защиту, пусть говорят, что хотят. Мы будем придерживаться права. Будем терпеть. Но пусть знают, что никто не уйдет от правосудия", - заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в рамках памятных мероприятий, посвященных годовщине попытки госпереворота в Турции.

При этом он призвал привлечь к ответственности всех причастных к попытке переворота вне зависимости от социальной принадлежности.

"Все круги, которые стоят за этим переворотом, мы должны предъявить народу и наказать. Те, кто стоял за переворотом, заплатят все. Они надеются на своих наставников за рубежом. Придет день, когда со всех них спадут маски и они, представ перед судом, получат по заслугам", - сказал премьер Турции.

"Через привлечение внимания к этому делу мирового правосудия, используют различные грязные трюки. Они хотят убедить людей в невозможности справедливого суда над ними, в том, что им не дадут право на защиту. Но мы не пойдем у них на поводу. Они получат по заслугам в соответствии с законом", - сказал он.

Попытка государственного переворота в Турции была совершена в ночь на 15 июля 2016 года противниками президента Реджепа Тайипа Эрдогана в военных и политических кругах. После подавления попытки переворота власти Турции произвели многочисленные аресты, а также увольнения чиновников, которые подозревались в причастности к мятежу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ПЕРЕВОРОТ, ДАТА


Похожие новости


Турция поддерживает Грузию в вопросе о территориальной целостности - турецкий премьер Турецкий премьер позвонил Медведеву в связи с инцидентом с российским кораблем "Лиман" - СМИ Реакция Турции на действия Нидерландов будет предельно жесткой - турецкий премьер Премьер Турции призвал ФРГ не вмешиваться в подготовку референдума Президент Азербайджана и премьер Турции провели встречу «на полях» конференции в Мюнхене Турецкий премьер допустил возможность возобновления казней в стране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]