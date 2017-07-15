Премьер Турции обещает, что участники попытки переворота не уйдут от наказания

Власти Турции обещают придерживаться принципов права в суде над участниками попытки государственного переворота 15 июля 2015 года.

"Мы разрешим им (обвиняемым в причастности к перевороту - ИФ) дать первые показания в свою защиту, пусть говорят, что хотят. Мы будем придерживаться права. Будем терпеть. Но пусть знают, что никто не уйдет от правосудия", - заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в рамках памятных мероприятий, посвященных годовщине попытки госпереворота в Турции.

При этом он призвал привлечь к ответственности всех причастных к попытке переворота вне зависимости от социальной принадлежности.

"Все круги, которые стоят за этим переворотом, мы должны предъявить народу и наказать. Те, кто стоял за переворотом, заплатят все. Они надеются на своих наставников за рубежом. Придет день, когда со всех них спадут маски и они, представ перед судом, получат по заслугам", - сказал премьер Турции.

"Через привлечение внимания к этому делу мирового правосудия, используют различные грязные трюки. Они хотят убедить людей в невозможности справедливого суда над ними, в том, что им не дадут право на защиту. Но мы не пойдем у них на поводу. Они получат по заслугам в соответствии с законом", - сказал он.

Попытка государственного переворота в Турции была совершена в ночь на 15 июля 2016 года противниками президента Реджепа Тайипа Эрдогана в военных и политических кругах. После подавления попытки переворота власти Турции произвели многочисленные аресты, а также увольнения чиновников, которые подозревались в причастности к мятежу.