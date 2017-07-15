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Дальнее зарубежье 15.07.2017 10:25

Президент США обсудил урегулирование кризиса вокруг Катара с королем Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп провел в пятницу телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которого лидеры обсудили урегулирование катарского кризиса, сообщает Белый дом.

"Два лидера обсудили недавние дипломатические усилия, направленные на решение спора с Катаром, и отметили важность выполнения обязательств, которые были достигнуты на встрече в Эр-Рияде", - говорится в заявлении Белого дома.

В частности, в нем отмечается, что Д.Трамп подчеркнул "необходимость прекратить все финансирование терроризма и скомпрометировать экстремистскую идеологию".

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон завершил серию визитов в страны Персидского залива, которые он совершил, чтобы помочь государствам разрешить конфликт. По итогам визитов он не обещал немедленного прорыва в ситуации, но выразил надежду на то, что Катар и четыре страны арабского мира смогут провести переговоры без помощи посредника.

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Позднее они выдвинули Дохе ультимативные требования из 13 пунктов, которые Катар объявил невыполнимыми.

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Тэги: США, ТРАМП, САУДАРАВИЯ, КАТАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]