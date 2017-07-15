Президент США обсудил урегулирование кризиса вокруг Катара с королем Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп провел в пятницу телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которого лидеры обсудили урегулирование катарского кризиса, сообщает Белый дом.

"Два лидера обсудили недавние дипломатические усилия, направленные на решение спора с Катаром, и отметили важность выполнения обязательств, которые были достигнуты на встрече в Эр-Рияде", - говорится в заявлении Белого дома.

В частности, в нем отмечается, что Д.Трамп подчеркнул "необходимость прекратить все финансирование терроризма и скомпрометировать экстремистскую идеологию".

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон завершил серию визитов в страны Персидского залива, которые он совершил, чтобы помочь государствам разрешить конфликт. По итогам визитов он не обещал немедленного прорыва в ситуации, но выразил надежду на то, что Катар и четыре страны арабского мира смогут провести переговоры без помощи посредника.

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Позднее они выдвинули Дохе ультимативные требования из 13 пунктов, которые Катар объявил невыполнимыми.