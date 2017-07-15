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Социум 15.07.2017 10:13

Президент Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Ясамальском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в субботу с условиями, созданными в новом парке, заложенном на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов информировал президента о проведенных в парке работах.

Затем И.Алиев встретился с жителями здания, построенного для профессорского и преподавательского состава Бакинского Государственного Университета, и окрестных домов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]