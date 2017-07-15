Президент Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Ясамальском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в субботу с условиями, созданными в новом парке, заложенном на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, сообщает сайт главы государства.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов информировал президента о проведенных в парке работах.

Затем И.Алиев встретился с жителями здания, построенного для профессорского и преподавательского состава Бакинского Государственного Университета, и окрестных домов.

Р.Бабаев