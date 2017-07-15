Спикер парламента Киргизии Турсунбеков подтвердил намерение принять участие в президентской гонке

Намерение принять участие в президентской гонке подтвердил спикер парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков.
"Я придерживаюсь той же позиции, которую я озвучил 17 мая (о планах по участию в выборах)", - заявил Ч.Турсунбеков в субботу на проходящем в Бишкеке съезде пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), где главным вопросом является выдвижение кандидатов в президенты премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.
При этом спикер заявил, что "никакого раскола в партии нет". "У нас будет вдвое больше голосов, чем пойдет один кандидат. Не всем нравится Жээнбеков, не всем нравится Турсунбеков, у (электората) есть возможность выбора", - сказал Ч.Турсунбеков.
Он считает, что "это уникальный случай подлинной демократического примера, который партия покажет стране, так как ни одна другая партия (кроме СДПК) не в состоянии выдвинуть кого-либо, кроме своего лидера".
Заявление Ч.Турсунбекова, который является членом политсовета СДПК, вызвало неоднозначную реакцию в зале, кто-то пытался заглушить, выкрикивая: "Время", кто-то приветствовал его выступление.
Вместе с тем, Ч.Турсунбеков заявил, что "все его действия не противоречат линии партии и курса, выбранного главой государства", и еще раз подчеркнул, что "раскола в СДПК нет".
Ч.Турсунбеков не сказал, когда он намерен выдвинуть свою кандидатуру. В ситуации, когда съезд СДПК выдвинет кандидатом на пост президента премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, спикер может только подать заявление о самовыдвижении.
Голосование за кандидатуру С.Жээнбекова на съезде еще не началось.
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября.
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