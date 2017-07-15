Гавана критикует позицию администрации Трампа по Кубе, но рассчитывает на диалог

Председатель государственного совета Кубы Рауль Кастро подверг критике ужесточение позиции США по Гаване при президенте Дональде Трампе, однако пообещал работать во благо нормализации отношений между двумя странами.
"У Кубы есть воля продолжать диалог с США на основании уважения суверенитета", - заявил он, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи Кубы,
При этом Р.Кастро назвал политику администрации Д.Трампа в отношении Гаваны "откатом назад" в сравнении с теми шагами, которые предпринял прежний президент США Барак Обама.
"Любая стратегия, направленная на разрушение революции, подрыв или давление потерпит поражение", - пояснил он.
Р.Кастро также отверг "наущения США в сфере прав человека", отметив, что "его стране есть чем гордиться в этом вопросе".
Ранее администрация Д.Трампа продлила еще на полгода действие американского эмбарго в отношении Кубы.
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