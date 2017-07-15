Одна из пострадавших в Хургаде гражданок Армении прооперирована, вторая готовится к выписке из больницы - МИД

Одна из пострадавших в результате нападения вооруженного ножом мужчины в отеле Хургады гражданок Армении прооперирована и находится в реанимационном отделении, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
"Операция завершена, состояние оценивается как средней тяжести. Она помещена в реанимацию", - сказал Т.Балаян.
По его словам, вторая пострадавшая гражданка Армении готовится к выписке из больницы.
Т.Балаян отметил, что посол Армении в Египте находится на связи с пострадавшими, оказывается вся необходимая помощь.
Он также рассказал, что раненая гражданка Армении помогла обезвредить нападавшего, "ударив его шезлонгом".
В пятницу жертвами нападения на иностранных туристов в египетской Хургаде стали две гражданки Германии. Было ранено несколько человек, в том числе две гражданки Армении и одна гражданка РФ.
Нападавший задержан и его допрашивают с целью установления мотивов преступления. По предварительной информации, атаковавший туристов человек проник на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.
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