Кадыров называет ерундой сообщения о преследовании геев в Чечне, а публикаторов таких новостей - шайтанами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу Эйч-би-о сказал, что сообщения о преследовании геев в республике - ерунда, и предложил забрать их, если они есть, в Канаду.
"Это ерунда. Нет у нас геев. Если есть - заберите в Канаду, хвала Аллаху. Подальше от нас, чтобы очистить их кровь", - заявил Р.Кадыров в интервью телеканалу HBO, полная версия которого выйдет 18 июля.
Фрагмент интервью опубликован на личной странице журналиста канала в Twitter.
Глава республики добавил, что люди, обвиняющие чеченскую власть в пытках и издевательствах над геями, "шайтаны, продажные нелюди".
"Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед всевышним всё равно ответят за это", - сказал Р.Кадыров.
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