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СНГ 15.07.2017 13:34

Кадыров называет ерундой сообщения о преследовании геев в Чечне, а публикаторов таких новостей - шайтанами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу Эйч-би-о сказал, что сообщения о преследовании геев в республике - ерунда, и предложил забрать их, если они есть, в Канаду.

"Это ерунда. Нет у нас геев. Если есть - заберите в Канаду, хвала Аллаху. Подальше от нас, чтобы очистить их кровь", - заявил Р.Кадыров в интервью телеканалу HBO, полная версия которого выйдет 18 июля.

Фрагмент интервью опубликован на личной странице журналиста канала в Twitter.

Глава республики добавил, что люди, обвиняющие чеченскую власть в пытках и издевательствах над геями, "шайтаны, продажные нелюди".

"Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед всевышним всё равно ответят за это", - сказал Р.Кадыров.

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Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, ГЕИ, ИНТЕРВЬЮ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]