Кадыров называет ерундой сообщения о преследовании геев в Чечне, а публикаторов таких новостей - шайтанами

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу Эйч-би-о сказал, что сообщения о преследовании геев в республике - ерунда, и предложил забрать их, если они есть, в Канаду.

"Это ерунда. Нет у нас геев. Если есть - заберите в Канаду, хвала Аллаху. Подальше от нас, чтобы очистить их кровь", - заявил Р.Кадыров в интервью телеканалу HBO, полная версия которого выйдет 18 июля.

Фрагмент интервью опубликован на личной странице журналиста канала в Twitter.

Глава республики добавил, что люди, обвиняющие чеченскую власть в пытках и издевательствах над геями, "шайтаны, продажные нелюди".

"Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед всевышним всё равно ответят за это", - сказал Р.Кадыров.