Выдвинутый кандидатом в президенты премьер Киргизии, скорее всего, продолжит работать на своем посту до регистрации

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый кандидатом в президенты республики от Социал-демократической партии, вероятно, продолжит работать на посту главы правительства до официальной регистрации.

"Кандидат сначала должен быть зарегистрирован. После этого, у С. Жээнбекова есть два пути: приостановить свои полномочия (на время предвыборной кампании - ИФ), или покинуть своей пост, он выберет сам", - заявил журналистам в субботу заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Фарид Ниязов.

Выборы президенты Киргизии назначены на 15 октября, регистрация кандидатов завершится 10 сентября.

Он также ответил на вопрос журналистов, связанный с прозвучавшим в субботу на съезде СДПК заявлении спикера парламента Чыныбая Турсунбекова о намерении участвовать в президентских выборах. "С.Жээнбеков - это единый кандидат от СДПК, и согласно уставу партии, мировой практике, все возможные претенденты, кто является членом партии, должны работать на одного кандидата".

"Кто не будет выполнять решение партии, тому не место в ней", - подчеркнул Ф.Ниязов.

Кандидатура С.Жээнбекова в качестве претендента на пост президента от СДПК была поддержана на прошедшем в субботу съезде партии.

Срок полномочий избранного в октябре 2011 года президента Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря 2017 года, по Конституции он не имеет права повторно баллотироваться.

СДПК была создана президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в начале 1990-х годов. В 2011 году после вступления в должность главы государства он сложил с себя полномочия лидера партии и до сих пор пост председателя никто не занял.