В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек - МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 2 человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 97 преступлений, 33 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 81 человека.

Зафиксировано 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев