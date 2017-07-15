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СНГ 15.07.2017 13:58

Девять детей из лагеря отдыха в Кабардино-Балкарии госпитализированы с пищевым отравлением

Доследственная проверка проводится по факту отравления детей в детском лагере в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по КБР в субботу.

"В ночь на 15 июля в детском лагере "Казачок" в Майском районе Кабардино-Балкарии спустя несколько часов после ужина девять детей почувствовали недомогание и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В лагере работают следователи. Образцы продуктов изъяты для экспертизы.

В свою очередь в министерстве здравоохранения КБР сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что состояние детей - восьми девочек и одного мальчика - при поступлении было средней тяжести.

Все они оставлены в стационаре под наблюдением врачей. Наутро состояние детей стабильное, без ухудшения. Они получают все необходимое лечение.

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Тэги: РОССИЯ, ДЕТИ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]