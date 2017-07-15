Девять детей из лагеря отдыха в Кабардино-Балкарии госпитализированы с пищевым отравлением

Доследственная проверка проводится по факту отравления детей в детском лагере в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по КБР в субботу.

"В ночь на 15 июля в детском лагере "Казачок" в Майском районе Кабардино-Балкарии спустя несколько часов после ужина девять детей почувствовали недомогание и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В лагере работают следователи. Образцы продуктов изъяты для экспертизы.

В свою очередь в министерстве здравоохранения КБР сообщили агентству "Интерфакс-Юг", что состояние детей - восьми девочек и одного мальчика - при поступлении было средней тяжести.

Все они оставлены в стационаре под наблюдением врачей. Наутро состояние детей стабильное, без ухудшения. Они получают все необходимое лечение.