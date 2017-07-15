Безопасные зоны в Сирии простираются на площади в 5 тыс. кв.км - турецкий Красный Полумесяц

Зоны деэскалации сегодня де-факто обеспечивают перемирие на 5 тысячах кв. километров сирийской территории, заявляют в турецком обществе Красного Полумесяца.
"Перемирие де-факто в зонах безопасности соблюдается, это приводит к нормализации атмосферы в Сирии", - заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", президент турецкого "Красного полумесяца" Керем Кынык.
Он высоко оценил усилия по мирному урегулированию в Сирии.
"Мы высоко оцениваем процесс нормализации в Сирии. Зоны безопасности простираются от Идлиба почти на 5 тысяч квадратных километров", - сказал глава организации.
Он выразил надежду на разрешение сирийского конфликта мирным путем.
"Мы в сотрудничестве с сирийским Красным Полумесяцем, а также российским и турецким правительствами, оказываем различную поддержку жителям Сирии. Мы надеемся, что все стороны конфликта смогут мирным путем достичь компромисса", - сказал он.
К.Кынык сообщил, что турецкий Красный Полумесяц регулярно направляет гуманитарную помощь в Сирию.
"Мы направляем грузовики с гуманитарной помощью через пять различных пунктов пропуска. Речь идет о 100-150 грузовиках ежедневно", - сказал он.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Париж остается верным своим обязательствам по мирному урегулированию карабахского конфликта – посол Франции в Баку
В Азербайджане подорожал бензин марки AI-92
Президент Азербайджана утвердил поправки в ряд законов о применении безналичных расчетов
Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $48,7 за баррель
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек - МВД
Президент Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Ясамальском районе Баку
ТС Азербайджана расширил список лекарственных препаратов с новыми ценами до порядка 10,4 тыс.
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»