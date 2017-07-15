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Дальнее зарубежье 15.07.2017 14:59

Безопасные зоны в Сирии простираются на площади в 5 тыс. кв.км - турецкий Красный Полумесяц

Зоны деэскалации сегодня де-факто обеспечивают перемирие на 5 тысячах кв. километров сирийской территории, заявляют в турецком обществе Красного Полумесяца.

"Перемирие де-факто в зонах безопасности соблюдается, это приводит к нормализации атмосферы в Сирии", - заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", президент турецкого "Красного полумесяца" Керем Кынык.

Он высоко оценил усилия по мирному урегулированию в Сирии.

"Мы высоко оцениваем процесс нормализации в Сирии. Зоны безопасности простираются от Идлиба почти на 5 тысяч квадратных километров", - сказал глава организации.

Он выразил надежду на разрешение сирийского конфликта мирным путем.

"Мы в сотрудничестве с сирийским Красным Полумесяцем, а также российским и турецким правительствами, оказываем различную поддержку жителям Сирии. Мы надеемся, что все стороны конфликта смогут мирным путем достичь компромисса", - сказал он.

К.Кынык сообщил, что турецкий Красный Полумесяц регулярно направляет гуманитарную помощь в Сирию.

"Мы направляем грузовики с гуманитарной помощью через пять различных пунктов пропуска. Речь идет о 100-150 грузовиках ежедневно", - сказал он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ЗОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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