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Регион 15.07.2017 15:26

Несколько человек пострадали при нападении психически нездорового человека на священнослужителя в метро Тегерана

Три человека пострадали в результате ссоры на одной из станций метро Тегерана, передают в субботу иранские СМИ.

Среди пострадавших - один священнослужитель, которого человек ударил ножом после словесной перепалки, и несколько прохожих, пытавшихся остановить конфликт.

При попытке задержания полицейские, вмешавшиеся в конфликт, открыли огонь - нарушитель был ранен и позже скончался в больнице.

Раненые направлены в больницу.

По первоначальным данным, напавший на священнослужителя был психически нездоровым человеком.

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Тэги: ИРАН, ТЕГЕРАН, МЕТРО, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]