Несколько человек пострадали при нападении психически нездорового человека на священнослужителя в метро Тегерана

Три человека пострадали в результате ссоры на одной из станций метро Тегерана, передают в субботу иранские СМИ.
Среди пострадавших - один священнослужитель, которого человек ударил ножом после словесной перепалки, и несколько прохожих, пытавшихся остановить конфликт.
При попытке задержания полицейские, вмешавшиеся в конфликт, открыли огонь - нарушитель был ранен и позже скончался в больнице.
Раненые направлены в больницу.
По первоначальным данным, напавший на священнослужителя был психически нездоровым человеком.
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