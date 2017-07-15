Несколько человек пострадали при нападении психически нездорового человека на священнослужителя в метро Тегерана

Три человека пострадали в результате ссоры на одной из станций метро Тегерана, передают в субботу иранские СМИ.

Среди пострадавших - один священнослужитель, которого человек ударил ножом после словесной перепалки, и несколько прохожих, пытавшихся остановить конфликт.

При попытке задержания полицейские, вмешавшиеся в конфликт, открыли огонь - нарушитель был ранен и позже скончался в больнице.

Раненые направлены в больницу.

По первоначальным данным, напавший на священнослужителя был психически нездоровым человеком.