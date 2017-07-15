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СНГ 15.07.2017 15:54

РФ ограничила полеты "Грузинских авиалиний" в Москву из-за несогласия Грузии на рейсы "Уральских авиалиний" из Жуковского

РФ ограничила полеты "Грузинских авиалиний" из Тбилиси в Москву из-за отсутствия разрешения Грузии на выполнение рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" из Жуковского в Тбилиси, сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель Минтранса РФ.

В министерстве подчеркнули, что это ограничение "является ответной зеркальной мерой". Как указал представитель Минтранса, с мая грузинские авиавласти не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания.

"Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение "Уральским авиалиниям" на эти полёты", - подчеркнул он.

Ранее статус регионального аэропорта "Жуковского" спровоцировал несколько международных скандалов. Так, авиавласти Таджикистана и Израиля, относя "Жуковский" к аэропортам Московского авиаузла, долгое время отказывались согласовывать рейсы вторых назначенных перевозчиков от России. Статус регионального аэропорта, к которым относят Жуковский российские авиавласти, дает право не ограничивать количество перевозчиков и рейсов, выполняемых из него (такое правило действует в аэропортах Москвы).

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]