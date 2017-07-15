АЧС зафиксирована на ферме в Латвии, будет ликвидировано 6 тыс. свиней

На свиноферме АО "Latgales Bekons" с поголовьем примерно в 6000 животных, которая находится в Вишкской волости Даугавпилсского района, зафиксирована африканская чума свиней (АЧС), рассказала представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Сейчас на ферме принимаются меры по борьбе с заболеванием, в том числе ликвидация свиней. Проходит эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь попала на ферму.

Введен карантин - защитная зона в радиусе три километра и надзорная зона в радиусе десяти километров. На фермах будет усиленно контролироваться соблюдение мер биобезопасности, особое внимание уделяется перемещению животных и продуктов животного происхождения.

Предыдущий случай заражения АЧС домашних свиней был констатирован в начале недели - в приусадебном хозяйстве в Аглонской волости заболели три свиньи.

По данным "Firmas.lv", оборот "Latgales Bekons" в прошлом году составил 1,676 млн евро, что на 14% меньше, чем годом ранее. Прибыль предприятия уменьшилась более чем в четыре раза до 74 245 евро. На предприятии было 69 работников.