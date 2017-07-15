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Дальнее зарубежье 15.07.2017 16:28

АЧС зафиксирована на ферме в Латвии, будет ликвидировано 6 тыс. свиней

На свиноферме АО "Latgales Bekons" с поголовьем примерно в 6000 животных, которая находится в Вишкской волости Даугавпилсского района, зафиксирована африканская чума свиней (АЧС), рассказала представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Сейчас на ферме принимаются меры по борьбе с заболеванием, в том числе ликвидация свиней. Проходит эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь попала на ферму.

Введен карантин - защитная зона в радиусе три километра и надзорная зона в радиусе десяти километров. На фермах будет усиленно контролироваться соблюдение мер биобезопасности, особое внимание уделяется перемещению животных и продуктов животного происхождения.

Предыдущий случай заражения АЧС домашних свиней был констатирован в начале недели - в приусадебном хозяйстве в Аглонской волости заболели три свиньи.

По данным "Firmas.lv", оборот "Latgales Bekons" в прошлом году составил 1,676 млн евро, что на 14% меньше, чем годом ранее. Прибыль предприятия уменьшилась более чем в четыре раза до 74 245 евро. На предприятии было 69 работников.

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Тэги: ЛАТВИЯ, СВИНОФЕРМА, АЧС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]