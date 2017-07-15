Авиакомпания Georgian airways просит грузинские власти отреагировать на ограничения полетов в Москву

Авиарейс 936 Тбилиси-Москва, который в субботу утром должна была выполнить Georgian airways ("Грузинские авиалинии"), единственная грузинская авиакомпания, осуществляющая регулярные полеты в направлении РФ, был отменен, сообщили "Интерфаксу" в Тбилисском международном аэропорту.

Причиной этого стали ограничения, введенные авиавластями РФ на полеты Georgian airways из Тбилиси в Москву, заявляют в авиакомпании, где считают неправомерным решение российской стороны.

"Сначала был отказ от авиационных властей РФ в полетах в направлении Казани, а сейчас российское авиационное ведомство неожиданно прислало нам уведомление о том, что оно упраздняет четыре рейса в неделю на маршруте Тбилиси-Москва", - говорится в заявлении Georgian Airways, опубликованном в субботу на странице авиакомпании в соцсети Facebook.

При этом отмечается, что, несмотря на то, что на направлении Тбилиси-Москва между авиакомпаниями двух стран согласовано количество рейсов (3 раза в день с каждой стороны), а сокращение полетов касается авиакомпаний обеих стран, принятое решение поставило в неравные условия грузинскую сторону.

В заявлении говорится, что в настоящее время российские авиакомпании в направлении Грузии выполняют до 60 рейсов в неделю, тогда как Georgian Airways, единственная грузинская авиакомпания, осуществляющая полеты в РФ, - только до 20 рейсов, и после решения авиавластей РФ, сотни пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты, поставлены в совершенно непонятное положение.

Авиакомпания обвиняет в произошедшем конкурентов и просит Минэкономразвития Грузии (в которое входит Агентство гражданской авиации, как юридическое лицо публичного права) отреагировать на это. "Мы просим министерство экономики и устойчивого развития незамедлительно принять соответствующие меры", - сказано в заявлении Georgian Airways.

Министерство транспорта РФ ранее в субботу заявило, что ограничило полеты "Грузинских авиалиний" из-за отсутствия разрешения со стороны Грузии на выполнение рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" из подмосковного Жуковского в Тбилиси.

"Это ограничение является ответной зеркальной мерой", - заявили "Интерфаксу" в Минтрансе.

По словам представителя ведомства, с мая грузинские авиавласти не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси. "Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение "Уральским авиалиниям" на эти полёты", - подчеркнул он.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиавластей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские - в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

С грузинской стороны прямые регулярные рейсы в направлении РФ осуществляет авиакомпания Georgian Airways, с российской стороны на регулярной основе летают в Грузию "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", "S7 Airlines", "Уральские авиалинии", а также с начала нынешней весенне-летней навигации - "Nordavia-Regional Airlines" и "Nordstar Airlines".

Согласно договоренности, существующей между сторонами, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, в летний навигационный сезон - по 21 рейсу. Что касается частоты полетов между другими городами, то в этом случае количество рейсов не ограничено, как это было до прекращения регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией.

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года осуществлялись только прямые чартерные рейсы между двумя странами.