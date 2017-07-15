Париж намерен оказать содействие Кувейту в поиске разрешения кризиса вокруг Катара - глава МИД Франции

Франция намерена оказать содействие Кувейту в посреднической миссии по урегулированию кризиса вокруг Катара, сообщил в субботу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который прибыл с визитом в Доху.

"Франция очень обеспокоена резким ухудшением отношений между Катаром и соседями и должна содействовать посредничеству под руководством Кувейта", - сказал глава французской дипломатии по итогам переговоров с катарским коллегой шейхом Мухаммедом Аль Тани.

"Франция ведет переговоры со всеми этими странами для того, чтобы помочь найти решение", - отметил он.

Ж.-И. Ле Дриан посещает Катар в рамках турне по странам Персидского залива, в рамках которого он также планирует посетить Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.