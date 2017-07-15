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Дальнее зарубежье 15.07.2017 17:27

Париж намерен оказать содействие Кувейту в поиске разрешения кризиса вокруг Катара - глава МИД Франции

Франция намерена оказать содействие Кувейту в посреднической миссии по урегулированию кризиса вокруг Катара, сообщил в субботу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который прибыл с визитом в Доху.

"Франция очень обеспокоена резким ухудшением отношений между Катаром и соседями и должна содействовать посредничеству под руководством Кувейта", - сказал глава французской дипломатии по итогам переговоров с катарским коллегой шейхом Мухаммедом Аль Тани.

"Франция ведет переговоры со всеми этими странами для того, чтобы помочь найти решение", - отметил он.

Ж.-И. Ле Дриан посещает Катар в рамках турне по странам Персидского залива, в рамках которого он также планирует посетить Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, КАТАР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]