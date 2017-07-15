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СНГ 15.07.2017 17:56

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Погода в столичном регионе ухудшится после 16:30 субботы, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"До 21:00 в Москве ожидаются ливень, сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза и град", - сказал собеседник агентства.

По оценке синоптиков, к ночи в регионе может выпасть до 8 мм, к утру воскресенья - еще до 4 мм осадков.

К 15:00 в столице потеплело до 24 градусов, а в центре города - до 24,6 градуса, и температура продолжает повышаться, уточнили в метеобюро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, НЕПОГОДА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]