Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Погода в столичном регионе ухудшится после 16:30 субботы, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
"До 21:00 в Москве ожидаются ливень, сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза и град", - сказал собеседник агентства.
По оценке синоптиков, к ночи в регионе может выпасть до 8 мм, к утру воскресенья - еще до 4 мм осадков.
К 15:00 в столице потеплело до 24 градусов, а в центре города - до 24,6 градуса, и температура продолжает повышаться, уточнили в метеобюро.
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