Испанская теннисистка Гарбин Мугуруза стала победительницей турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон" в женском одиночном разряде.
В финале, прошедшем в субботу, она нанесла поражение представительнице США Венус Уильямс, обыграв ее в двух сетах 7:5, 6:0. Матч продолжался 1 час 17 минут
Таким образом, Г.Мугуруза впервые выиграла "Уимблдон", а в финале турнира она участвовала во второй раз. При этом в прошлом году ей удалось завоевать титул в другом турнире "Большого шлема", Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос").
В первом круге "Уимблдона"-2017 испанка одержала победу над российской теннисисткой Екатериной Александровой - 6:2, 6:4. Во втором раунде соревнования она с таким же счетом выиграла у бельгийки Янины Викмайер. В третьем круге Г.Мугуруза взяла верх над румынкой Сораной Кырстей - 6:2, 6:2. Единственный сет на турнире Г.Мугуруза проиграла в матче четвертого круга против немки Ангелик Кербер - 4:6, 6:4, 6:4. В четвертьфинале она победила россиянку Светлану Кузнецову - 6:3, 6:4. В полуфинале она выиграла у Магдалены Рыбариковой из Словакии - 6:1, 6:1.
Призовой фонд "Уимблдона" в 2017 году составляет $41 млн 073,690 тысяч.
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