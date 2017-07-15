Дипломаты Узбекистана заняты отправкой на родину тел семерых граждан страны, погибших при пожаре в Петербурге

Посольство Узбекистана в РФ предпринимает меры по отправке на родину тел погибших в пожаре в Санкт-Петербурге
"Сотрудники посольства Узбекистана в Москве приняли участие в мероприятиях следственных органов Санкт-Петербурга по опознанию тел семи погибших в пожаре узбекских граждан", - говорится в сообщении Консульского управления МИД, размещенном в субботу на сайте ведомства.
Как отмечается, в настоящее время завершается оформление свидетельств о смерти, официальных документов для получения разрешения на транспортировку и предпринимаются меры по отправке тел в Узбекистан.
Посольством поддерживаются постоянные контакты с родственниками погибших и соответствующими структурами Санкт-Петербурга и Колпино для оперативного решения возникающих вопросов.
Как сообщали ранее СМИ, рано утром 13 июля в металлическом ангаре в Колпино (входит в Санкт-Петербург) произошел пожар на площади 600 кв. м. Пожарные при разборе завалов обнаружили тела семерых погибших. Все они оказались жителями Янгиарыкского района Хорезмской области Узбекистана.
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