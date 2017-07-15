Руководители Ирана соболезнуют в связи с кончиной выдающегося иранского математика, преподававшей в США

Руководство Исламской Республики Иран скорбит в связи с кончиной выдающегося математика Марьям Мирзхани, которая умерла от рака груди в США, сообщает в субботу иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

Президент Ирана Хасан Рухани написал, что с чувством глубокой печали получил сообщение о смерти М.Мирзахани. Он отметил ее научные достижения, которые позволили звучать голосу Ирана на международных научных форумах.

Глава МИД Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что уход М.Мирзахани болью отозвалось в сердцах иранцев, гордых за своих выдающихся ученых.

М.Мирхахани в 2014 году стала первой женщиной-математиком, получившей самую высокую премию в математической сфере - премию Филдса, которую считают аналогом Нобелевской в математике. Она преподавала в Стэндфордском университете в США. Также она стала первой иранкой, избранной в Национальную академию наук США.

М.Мирхахани родилась в Тегеране в 1977 году, закончила тегеранский Технологический университет имени Шарифа, продолжила обучение в США. Она защитила докторскую диссертацию в Гарварде, затем перешла на работу в Стэндфорд.