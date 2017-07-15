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СНГ 15.07.2017 21:12

В Москве эвакуируют крупный торговый центр

Один из крупнейших в Европе по торговым площадям торговый центр "Авиапарк" на севере Москвы эвакуируют, в данный момент здание покинуло порядка тысячи человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в данный момент из ТЦ "Авиапарк" эвакуируют людей, причины устанавливаются. Причин эвакуации он не назвал.

Корреспондент "Интерфакса" сообщает с места события, что по громкой связи транслируется следующее сообщение: "В помещении торгового центра возникли некоторые технические проблемы, и мы просим вас покинуть ТЦ немедленно". При этом все магазины закрываются, а автомобили с парковки выпускают без оплаты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, ТЦ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]