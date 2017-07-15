В Москве эвакуируют крупный торговый центр

Один из крупнейших в Европе по торговым площадям торговый центр "Авиапарк" на севере Москвы эвакуируют, в данный момент здание покинуло порядка тысячи человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, в данный момент из ТЦ "Авиапарк" эвакуируют людей, причины устанавливаются. Причин эвакуации он не назвал.
Корреспондент "Интерфакса" сообщает с места события, что по громкой связи транслируется следующее сообщение: "В помещении торгового центра возникли некоторые технические проблемы, и мы просим вас покинуть ТЦ немедленно". При этом все магазины закрываются, а автомобили с парковки выпускают без оплаты.
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