Беспилотник упал на участников митинга в Анкаре, несколько человек получили травмы

Несколько человек получили травмы в результате падения беспилотника в Анкаре на митинге в память о годовщине попытки госпереворота в Турции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", беспилотник осуществлял видеосъемку и транслировал изображение митинга на экраны по бокам сцены, однако по неустановленной причине упал на толпу.

При этом медики вывели с митинга порядка шести человек с легкими травмами и порезами.

"У нас что-то случилось, надеюсь, никто сильно не пострадал", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.