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Регион 16.07.2017 09:57

Беспилотник упал на участников митинга в Анкаре, несколько человек получили травмы

Несколько человек получили травмы в результате падения беспилотника в Анкаре на митинге в память о годовщине попытки госпереворота в Турции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", беспилотник осуществлял видеосъемку и транслировал изображение митинга на экраны по бокам сцены, однако по неустановленной причине упал на толпу.

При этом медики вывели с митинга порядка шести человек с легкими травмами и порезами.

"У нас что-то случилось, надеюсь, никто сильно не пострадал", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АНКАРА, МИТИНГ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]