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СНГ 16.07.2017 10:24

Семь человек погибли при пожаре в Братске

Число жертв пожара в Братске увеличилось до семи человек, сообщил агентству "Интерфаксу" представитель ГУ МЧС по Иркутской области.

"При разборе завалов обнаружены останки седьмого погибшего", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Иркутской области, пожар произошел в садоводческом товариществе "Железнодорожник", при тушении обнаружены останки семи человек, в том числе, предположительно, троих детей.

По данному факту ведомство инициировало доследственную проверку.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате пожара в садоводстве "Железнодорожник" в городе Братске Иркутской области.

"В ходе разбора и проливки конструкций пожарные обнаружили останки шести человек. Предположительно, среди них трое детей", - сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Андрей Шутов.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]