Семь человек погибли при пожаре в Братске

Число жертв пожара в Братске увеличилось до семи человек, сообщил агентству "Интерфаксу" представитель ГУ МЧС по Иркутской области.

"При разборе завалов обнаружены останки седьмого погибшего", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Иркутской области, пожар произошел в садоводческом товариществе "Железнодорожник", при тушении обнаружены останки семи человек, в том числе, предположительно, троих детей.

По данному факту ведомство инициировало доследственную проверку.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате пожара в садоводстве "Железнодорожник" в городе Братске Иркутской области.

"В ходе разбора и проливки конструкций пожарные обнаружили останки шести человек. Предположительно, среди них трое детей", - сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Андрей Шутов.