Georgian Airways сокращает число авиарейсов между Тбилиси и Москвой

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, которой Минтранс РФ ограничил количество частот на осуществление рейсов между Тбилиси и Москвой, со следующей недели начнет выполнять полеты на этой линии по новому графику, сообщил генеральный директор компании Гиви Давиташвили журналистам вечером в субботу.

"Упразднено четыре утренних рейса - в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Остальные рейсы остались без изменений. Завтра утренний рейс состоится в виде исключения", - сказал Г.Давиташвили.

При этом он отметил, что пассажиры, которые являются обладателями авиабилетов на отмененные рейсы, будут перераспределены авиакомпанией на другие рейсы в Москву.

"Мы (Georgian Airways - ИФ) осуществляем три рейса в день в этом направлении, переправим пассажиров на другие рейсы. Никаких проблем для них создано не будет. Самое главное сейчас для нас, чтобы власти Грузии дали адекватный ответ на действия России", - подчеркнул гендиректор авиакомпании.

Ранее глава Georgian Airways заявил телеканалу "Рустави 2", что "создалась ситуация, когда российские авиакомпании по-прежнему выполняют 21 рейс в неделю на линии Москва - Тбилиси, а нам оставили 17 частот, при этом без всякого предварительного предупреждения".

Министерство транспорта РФ заявило, что ограничило полеты Georgian Airways из-за отсутствия разрешения со стороны Грузии на выполнение рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии" из подмосковного Жуковского в Тбилиси.

"Это ограничение является ответной зеркальной мерой", - заявили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ.

По словам представителя ведомства, с мая грузинские авиационные власти не разрешают российской авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси.

"Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение "Уральским авиалиниям" на эти полёты", - подчеркнули в российском Минтрансе.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиационных властей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские - в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

С грузинской стороны прямые регулярные рейсы в направлении РФ осуществляет авиакомпания Georgian Airways, с российской стороны на регулярной основе летают в Грузию "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", "S7 Airlines", "Уральские авиалинии", а также с начала нынешней весенне-летней навигации - "Nordavia-Regional Airlines" и "Nordstar Airlines".

Согласно договоренности, существующей между сторонами, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, в летний навигационный сезон - по 21 рейсу. Что касается частоты полетов между другими городами, то в этом случае количество рейсов не ограничено, как это было до прекращения регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией.

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года осуществлялись только прямые чартерные рейсы между двумя странами.