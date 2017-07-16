Макрон надеется, что США останутся в Парижском соглашении по климату - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом у него появилась надежа, что США пересмотрят решение о выходе из Парижского соглашения по климату.

"Он (Д.Трамп - ИФ) сказал мне, что постарается найти решение в предстоящие месяцы", - сказал французский президент в интервью изданию Le Journal du Dimanche (JDD).

По словам Э.Макрона, он и Д.Трамп в ходе визита главы американского государства в Париж, "детально обсудили вопросы, которые могут дать ему (Д.Трампу - ИФ) возможность вернуться в Парижское соглашение".

Выход США из соглашения по климату был декларирован Д.Трампом еще в ходе предвыборной кампании. Решение о выходе было объявлено им в начале пребывания у власти, как одно из первых в рамках выполнения предвыборных обещаний.

Д.Трамп объяснил выход США из соглашения тем, что оно является "плохим" для Вашингтона, а также предъявляет слишком мягкие требования к основным странам, которые несут ответственность за загрязнение атмосферы, таким, как Китай и Индия.

В то же время, президент заявлял, что решение о выходе может быть пересмотрено, если США будут предложены более благоприятные условия.