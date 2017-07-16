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Дальнее зарубежье 16.07.2017 11:58

Голосование в Сенате США по отмене реформы Obamacare отложено в связи с операцией Маккейна

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл сообщил, что запланированное на будущей неделе голосование по отмене реформы здравоохранения, известной как Obamacare, отложено из-за операции сенатора-республиканца Джона Маккейна, пишет издание "Хилл".

На какую дату будет перенесено голосование, он не уточнил.

Ранее стало известно, что в пятницу Дж.Маккейн перенес операцию на глазу, в связи с чем всю следующую неделю будет проходить реабилитацию.

Так как все 48 демократов в Сенате против реформы, а также против и некоторые республиканцы, то для них важен голос каждого сенатора, напоминает издание.

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Тэги: США, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]