За три месяца Трамп потратил на адвокатов почти $700 тыс. - СМИ

Расходы президента США Дональда Трампа на адвокатов в период с апреля по июнь составили $677,826, сообщило издание "Политико" со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.
Из этих денег $50 тыс. были переведены 27 июня Алану Футерфасу, нью-йоркскому адвокату, представляющему интересы Дональда Трампа-младшего.
Как отмечает издание, перевод был сделан до того, как газета "Нью-Йорк таймс" обнародовала информацию о встрече Д.Трампа-мл. с российским адвокатом Натальей Весельницкой и почти за две недели до того, как стало официально известно, что А.Футерфас будет представлять интересы сына американского президента.
По данным издания, в первые три месяца президентства расходы Д.Трампа на адвокатов составили $249,344.
Таким образом, говорится в сообщении, "расходы Трампа на "юридический консалтинг" стремительно растут по мере расширения расследования о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года".
Адвокатские счета Трампов оплачиваются из средств, которые штаб президента накопил на следующую избирательную кампанию, уточняет издание.
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