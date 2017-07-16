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Дальнее зарубежье 16.07.2017 12:15

За три месяца Трамп потратил на адвокатов почти $700 тыс. - СМИ

Расходы президента США Дональда Трампа на адвокатов в период с апреля по июнь составили $677,826, сообщило издание "Политико" со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

Из этих денег $50 тыс. были переведены 27 июня Алану Футерфасу, нью-йоркскому адвокату, представляющему интересы Дональда Трампа-младшего.

Как отмечает издание, перевод был сделан до того, как газета "Нью-Йорк таймс" обнародовала информацию о встрече Д.Трампа-мл. с российским адвокатом Натальей Весельницкой и почти за две недели до того, как стало официально известно, что А.Футерфас будет представлять интересы сына американского президента.

По данным издания, в первые три месяца президентства расходы Д.Трампа на адвокатов составили $249,344.

Таким образом, говорится в сообщении, "расходы Трампа на "юридический консалтинг" стремительно растут по мере расширения расследования о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года".

Адвокатские счета Трампов оплачиваются из средств, которые штаб президента накопил на следующую избирательную кампанию, уточняет издание.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]