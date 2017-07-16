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Регион 16.07.2017 12:42

Грузинский детский ансамбль попал в автоаварию в Турции, пострадали около 40 человек

Пассажирский автобус, который перевозил в Турции грузинский детский хореографический ансамбль "Лампиреби", попал в ДТП близ города Гиресуна, пострадали 38 человек, сообщает в воскресенье телеканал "Имеди".

По информации телеканала, автобус перевернулся в тот момент, когда все находящиеся в нем дети, их родители и руководители ансамбля спали.

Предположительно, уснул и водитель, что и стало причиной аварии.

Большинство пострадавших - дети, получившие травмы различной степени тяжести.

По словам одной из матерей, серьезно пострадал хореограф ансамбля, у которого разбита голова, сломаны ребра и нога.

Как сообщила журналистам вице-консул Грузии в Трабзоне Манана Бериашвили, все пострадавшие бригадами "скорой помощи" уже перераспределены в четыре клиники региона.

"В настоящее время мы уточняем, кто в какую клинику доставлен. Лично я сейчас направляюсь в одну из них, где находятся семь детей", - сказала вице-консул.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]