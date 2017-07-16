Уголовные дела возбуждены по фактам гибели шахтеров в Свердловской области

Следственные органы возбудили два уголовных дела по инцидентам на шахтах в Североуральском городском округе Свердловской области, повлекших гибель двух шахтеров, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, гибель машиниста электровоза, 1968 года рождения произошла 9 июля в результате столкновения двух электровозов на 1130 горизонте шахты "Кальинская". От полученных травм мужчина погиб на месте. Во втором случае, произошедшем 13 июля на шахте "Ново-Кальинской", от травм, полученных при обвале горной породы, погиб шахтер-проходчик, 1972 года рождения.

В рамках возбужденных уголовных дел принимаются меры к установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности производства работ на указанных шахтах, и по итогам расследования их действиям (бездействию) будет дана объективная правовая оценка, отмечается в сообщении.

В настоящее время следователи и сотрудники надзорных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Допрашивают свидетелей произошедших инцидентов, работников шахт, а также представителей их администраций. Истребована необходимая документация, касающаяся вопросов соблюдения норм безопасности при производстве соответствующих работ. Для определения точной причины смерти погибших мужчин проводятся судебно-медицинские экспертизы.