Российской металлургии нужна коренная модернизация производства и создание новых рабочих мест - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Слаженная, эффективная работа всех звеньев горно-металлургического комплекса имеет ключевое значение для развития отечественной экономики, промышленности, социальной сферы, укрепления обороноспособности страны. И потому ваш труд, требующий глубоких знаний, квалификации и ответственного отношения к делу, пользуется заслуженным уважением в обществе", - говорится в телеграмме главы государства.
Он подчеркнул, что нынешнее поколение работников предприятий горно-металлургического комплекса бережно и по-настоящему творчески относится к опыту и традициям своих предшественников.
В.Путин отметил, что перед металлургами сегодня стоят серьезные, значимые задачи: "это привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию производства, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест".
"И, конечно, необходимо в полной мере задействовать мощный потенциал отрасли в реализации масштабных, востребованных проектов, направленных на развитие российских регионов", - добавил президент РФ.
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