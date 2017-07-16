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СНГ 16.07.2017 13:50

Российской металлургии нужна коренная модернизация производства и создание новых рабочих мест - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Слаженная, эффективная работа всех звеньев горно-металлургического комплекса имеет ключевое значение для развития отечественной экономики, промышленности, социальной сферы, укрепления обороноспособности страны. И потому ваш труд, требующий глубоких знаний, квалификации и ответственного отношения к делу, пользуется заслуженным уважением в обществе", - говорится в телеграмме главы государства.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение работников предприятий горно-металлургического комплекса бережно и по-настоящему творчески относится к опыту и традициям своих предшественников.

В.Путин отметил, что перед металлургами сегодня стоят серьезные, значимые задачи: "это привлечение дополнительных инвестиций в модернизацию производства, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых, современных рабочих мест".

"И, конечно, необходимо в полной мере задействовать мощный потенциал отрасли в реализации масштабных, востребованных проектов, направленных на развитие российских регионов", - добавил президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МЕТАЛЛУРГИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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