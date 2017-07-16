Около 30 человек пострадали при опрокидывании автобуса в России

Крупная авария с участием пассажирского автобуса произошла в воскресенье в Марий Эл, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе республиканского МВД.
По данным пресс-службы, ДТП произошло около шести утра на 34 км автодороги Ургакш - Ронга - Морки.
"По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В результате за медпомощью обратились 29 пассажиров автобуса", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, шестеро из них получили переломы, их состояние оценивается как средней тяжести, у остальных - ушибы и ссадины.
В пресс-службе отметили, что ДТП могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем.
На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося выясняются.
В свою очередь источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что в автобусе ехали сотрудники местной птицефабрики, шестеро из них госпитализированы.
На сайте регионального ГУ МЧС сообщается, что сообщение о ДТП поступило в 8.10 мск воскресенья.
"Автобус, который направлялся из п. Морки в п. Советский, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находилось 29 человек. В данный момент 25 человек осмотрены, из них двое госпитализированы, четыре человека находятся на осмотре", - говорится в сообщении.
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