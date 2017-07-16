На 96-м году скончалась французская писательница, автор книг об Анжелике

Французская писательница Анн Голон, автор серии художественных литературных произведений об Анжелике, ушла из жизни в возрасте 95 лет, сообщила французским СМИ в воскресенье ее дочь Надин Голубинофф.

А.Голон скончалась в Версале в пятницу.

Романы об Анжелике, вымышленной красавице-авантюристке XVII века, были написаны Анн и ее мужем Сержем Голон. Серия состоит из 13 книг, они переведены на 30 языков.