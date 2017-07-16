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Дальнее зарубежье 16.07.2017 15:36

На 96-м году скончалась французская писательница, автор книг об Анжелике

Французская писательница Анн Голон, автор серии художественных литературных произведений об Анжелике, ушла из жизни в возрасте 95 лет, сообщила французским СМИ в воскресенье ее дочь Надин Голубинофф.

А.Голон скончалась в Версале в пятницу.

Романы об Анжелике, вымышленной красавице-авантюристке XVII века, были написаны Анн и ее мужем Сержем Голон. Серия состоит из 13 книг, они переведены на 30 языков.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПИСАТЕЛЬНИЦА, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]