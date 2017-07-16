Бороться с туберкулезом в Киргизии будут имамы

Религиозных деятелей привлекут к борьбе с туберкулезом в Киргизии, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"С такой целью в регионах республики начали обучать имамов, служителей мечетей и представителей областных казыятов (территориальное подразделение муфтията)", - отметил собеседник агентства.

Представитель проекта "Победим туберкулез" Дильшат Хаитов рассказал агентству, что "организаторы обучения в лице Национального центра фтизиатрии Киргизии при поддержке проекта USAID поставили перед собой цель решать вопросы противодействия эпидемии туберкулеза в республике комплексно с вовлечением представителей духовенства".

"Надо признать, что в настоящее время религия стала неотъемлемой частью любого государства и оказывает большое влияние на общественное, социально-экономическое развитие", - заявил Д.Хаитов.

По его словам, "экономический кризис, высокий уровень безработицы и бедность привели к переоценке и утере нравственных и духовных устоев. Поэтому учитывая возрастающий рост авторитета религиозных деятелей, мы решили воспользоваться этим для борьбы туберкулезом в республике".

Д.Хаитов сообщил, что 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом в 1770 мечетях Киргизии впервые был проведена пятничная молитва, посвященная вопросам здоровья в исламе, и туберкулезу в частности.

"Продолжая начатую работу, мы хотим повысить информированность в религиозных общинах в вопросах профилактики и контроля туберкулеза, а также информировать людей о существующей проблеме и дискриминации в отношении пациентов с этой болезнью и членов их семей, о путях их преодоления", - добавил Д.Хаитов.

Он пояснил, что в программу тренинга для священнослужителей включена информация по основным понятиям о туберкулезе, об эпидемиологической ситуации, о профилактике и путях передачи болезни.

По данным Минздрава Киргизии, по итогам шести месяцев текущего года в республике отмечается некоторое снижение уровня общей заболеваемости туберкулезом. В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 2540 впервые выявленных больных туберкулезом - 41,3 на 100 тыс. населения, включая пенитенциарный сектор, против 2647 в 1 полугодии 2016 г. (43,8 на 100 тыс.).

В Минздраве отметили, что уже разработана национальная программа "Туберкулез - 5", которая находится на стадии согласования. Распоряжением правительства Киргизии утвержден план действий об оказании противотуберкулезной помощи в республике на 2017-2026 годы.