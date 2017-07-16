Близ сирийской Латакии погремел взрыв, есть жертвы - ТВ

Взрыв прогремел в воскресенье в районе Рас-Шамра, что в 12 км к северу от сирийского города Латакия, сообщило сирийское государственное телевидение.

По его данным, есть жертвы и пострадавшие.

Телеканал отмечает, что взрыв носил "террористический" характер.

Другие подробности пока не приводятся.