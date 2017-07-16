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Дальнее зарубежье 16.07.2017 17:00

Гражданин США осужден в Иране на 10 лет за попытку "внедрения" - СМИ

Суд в Иране приговорил к 10 годам тюремного заключения гражданина США, который обвиняется во "внедрении", сообщили в воскресенье западные СМИ.

"Человек был опознан и задержан спецслужбами. Суд приговорил этого человека к 10 годам", - приводят СМИ слова представителя судебной системы Ирана.

Отмечается, что осужденный подал апелляцию на решение суда.

Подобности дела и имя американца не сообщаются.

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Тэги: ИРАН, США, ГРАЖДАНИН, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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