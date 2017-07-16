Суд в Иране приговорил к 10 годам тюремного заключения гражданина США, который обвиняется во "внедрении", сообщили в воскресенье западные СМИ.

"Человек был опознан и задержан спецслужбами. Суд приговорил этого человека к 10 годам", - приводят СМИ слова представителя судебной системы Ирана.

Отмечается, что осужденный подал апелляцию на решение суда.

Подобности дела и имя американца не сообщаются.