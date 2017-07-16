Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз обвинил ряд американских СМИ, которые он называет "фейковыми", в недостоверном освещении его деятельности.

"Со всеми этими фальшивыми неназванными источниками, столь необъективными и иногда даже жульническими освещениями, фейковые СМИ деформируют демократию в нашей стране!" - написал американский президент в своем "Твиттере".

Д.Трамп ранее неоднократно обвинял ряд американских СМИ в недостоверном освещении имеющих к нему отношение событий.