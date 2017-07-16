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Дальнее зарубежье 16.07.2017 17:36

Трамп обвиняет "фейковые" СМИ в попытках подорвать американскую демократию

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз обвинил ряд американских СМИ, которые он называет "фейковыми", в недостоверном освещении его деятельности.

"Со всеми этими фальшивыми неназванными источниками, столь необъективными и иногда даже жульническими освещениями, фейковые СМИ деформируют демократию в нашей стране!" - написал американский президент в своем "Твиттере".

Д.Трамп ранее неоднократно обвинял ряд американских СМИ в недостоверном освещении имеющих к нему отношение событий.

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Тэги: США, ТРАМП, СМИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]