Трамп попросил Терезу Мэй обеспечить ему хороший прием в Великобритании, иначе он не приедет - СМИ

Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой обеспечить ему теплый прием в этой стране, сообщил в воскресенье таблоид "Сан" со ссылкой на дипломатов, знакомых с расшифровкой разговора лидеров двух стран.

"У меня там в последнее время не было (положительного - ИФ) освещения", - сказал Д.Трампа в частной беседе с Т.Мэй.

"Ну, вы же знаете, какая она, британская пресса", - ответила ему британский премьер.

"Я все еще хочу поехать, но без спешки. Так что, если вы сможете уладить этот вопрос, то это облегчило бы проблему. Когда я буду знать, что меня ждет там теплый прием, я приеду, не ранее", - отметил американский президент.

В ответ Т.Мэй попыталась объяснить собеседнику, что "не в ее власти диктовать СМИ, как освещать те или иные события".

На это, по словам источников, Д.Трамп ответил, что "не согласует дату визита, пока его не будут поддерживать люди".

На Даунинг-стрит комментировать эту информацию отказались.

Ранее Д.Трамп принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию, которое ему передала Т.Мэй в ходе визита в Вашингтон в январе этого года.

Как отмечалось, перспектива визита президента США в Великобританию вызвала в Лондоне множество споров, и именно это, вероятно, заставило Д.Трампа изменить решение, поскольку американский президент не хотел, чтобы он проходил на фоне протестов.

В ходе саммита G20 Д.Трамп также заявил о намерении нанести визит в Великобританию, но примерные даты он не уточнил.

В июне сообщалось, что американский президент отложил планировавшийся на вторую половину 2017 года визит в Лондон на неопределенный срок. Об этом он ранее сообщил Т.Мэй в телефонном разговоре.