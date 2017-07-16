В Иране по подозрению в финансовых преступлениях арестовали брата президента - СМИ

Брат президента Ирана Хасана Рухани Ферейдун арестован по подозрению в финансовых преступлениях, сообщил в воскресенье портал Iran Front Page.

"Множественные расследования проводились в отношении этого человека, расследования велись и в отношении других людей, некоторые из которых под стражей", - приводит портал слова представителя иранского суда.

"Вчера он был отпущен под залог, но так как не выполнил его условий, был помещен под стражу", - добавил он.

Другие подробности пока не приводятся.