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Регион 16.07.2017 16:25

В Иране по подозрению в финансовых преступлениях арестовали брата президента - СМИ

Брат президента Ирана Хасана Рухани Ферейдун арестован по подозрению в финансовых преступлениях, сообщил в воскресенье портал Iran Front Page.

"Множественные расследования проводились в отношении этого человека, расследования велись и в отношении других людей, некоторые из которых под стражей", - приводит портал слова представителя иранского суда.

"Вчера он был отпущен под залог, но так как не выполнил его условий, был помещен под стражу", - добавил он.

Другие подробности пока не приводятся.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, БРАТ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]