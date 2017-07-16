Макрон констатировал выход на новый уровень сотрудничества с Россией по Сирии после переговоров с Путиным в Версале

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью изданию Journal du Dimanche, что после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Версале сотрудничество между Парижем и Москвой по сирийскому вопросу вышло на новый уровень.
"Я констатирую после встречи в Версале, что мы продвинулись по этим двум вопросам", - сказал французский президент по поводу "двух красных линий" по сирийскому досье: запрет на использование химоружия и обеспечение доступа гуманитарной помощи мирным жителям.
"Сотрудничество между нашими службами на местах вышло на совершенно иной, чем ранее, уровень", - добавил Э.Макрон.
Он также сообщил, что Франция и Россия принимают совместные меры по борьбе с хакерством.
"Необходимо разработать процедуру действий для предотвращения повторения пиратских информационных атак", - заявил Э.Макрон, добавив, что Франция и Россия работают над этим.
Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Ригу
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 127 раз - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В Азербайджане подорожал бензин марки AI-92
Президент Азербайджана утвердил поправки в ряд законов о применении безналичных расчетов
Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $48,7 за баррель
Испанка Мугуруза впервые в карьере выиграла "Уимблдон"
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек - МВД
Президент Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Ясамальском районе Баку
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»