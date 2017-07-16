Макрон констатировал выход на новый уровень сотрудничества с Россией по Сирии после переговоров с Путиным в Версале

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью изданию Journal du Dimanche, что после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Версале сотрудничество между Парижем и Москвой по сирийскому вопросу вышло на новый уровень.

"Я констатирую после встречи в Версале, что мы продвинулись по этим двум вопросам", - сказал французский президент по поводу "двух красных линий" по сирийскому досье: запрет на использование химоружия и обеспечение доступа гуманитарной помощи мирным жителям.

"Сотрудничество между нашими службами на местах вышло на совершенно иной, чем ранее, уровень", - добавил Э.Макрон.

Он также сообщил, что Франция и Россия принимают совместные меры по борьбе с хакерством.

"Необходимо разработать процедуру действий для предотвращения повторения пиратских информационных атак", - заявил Э.Макрон, добавив, что Франция и Россия работают над этим.