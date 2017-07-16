Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Ригу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Латвию, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, в рамках визита И.Алиев встретится со своим латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Марисом Кучинскисом.

В рамках визита будет подписано четыре договора - декларация о стратегическом партнерстве, договор о сотрудничестве в сфере транспорта, образования и безопасности строительства.

И.Алиев также примет участие в понедельник в азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

А.Азизов