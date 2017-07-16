Алиев в воскресенье прибыл с визитом в Ригу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Латвию, сообщает сайт главы государства.
Как сообщалось ранее, в рамках визита И.Алиев встретится со своим латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Марисом Кучинскисом.
В рамках визита будет подписано четыре договора - декларация о стратегическом партнерстве, договор о сотрудничестве в сфере транспорта, образования и безопасности строительства.
И.Алиев также примет участие в понедельник в азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
А.Азизов
В Азербайджане подорожал бензин марки AI-92
Президент Азербайджана утвердил поправки в ряд законов о применении безналичных расчетов
Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе, Brent торгуется у $48,7 за баррель
Испанка Мугуруза впервые в карьере выиграла "Уимблдон"
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек - МВД
Президент Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке в Ясамальском районе Баку
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
На РБК ТВ никаких увольнений не происходит, сотрудники ушли в отпуск - пресс-секретарь холдинга
Более 25 взрослых и детей пострадали на аттракционе в Мадриде
Премьер Украины Гройсман заявляет об отсутствии у него президентских амбиций
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Российском информационно-культурном центре состоится открытие фотовыставки
Nar показал 100%-й результат по ответам на запросы клиентов в социальных сетях
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»