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СНГ 16.07.2017 22:36

Премьер Украины Гройсман заявляет об отсутствии у него президентских амбиций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что не намерен идти в президенты страны на следующих выборах, и не видит себя на этой должности.

"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти. Поэтому таких планов у меня нет", - сказал премьер в эфире телеканал "112 Украина" в воскресенье, отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2019 году.

В.Гройсман отметил, что не видит себя президентом Украины.

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Тэги: ГРОЙСМАН, ПРЕЗИДЕНТСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]