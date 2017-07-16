Премьер Украины Гройсман заявляет об отсутствии у него президентских амбиций

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что не намерен идти в президенты страны на следующих выборах, и не видит себя на этой должности.

"Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти. Поэтому таких планов у меня нет", - сказал премьер в эфире телеканал "112 Украина" в воскресенье, отвечая на вопрос, намерен ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2019 году.

В.Гройсман отметил, что не видит себя президентом Украины.