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СНГ 17.07.2017 12:52

Король Испании наградил Назарбаева орденом Изабеллы Католической

Председатель конгресса депутатов Испании Ана Пастор от имени короля Филиппа VI вручила президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву орден Изабеллы Католической, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"В знак высокой королевской оценки его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан, награждаю вас орденом Изабеллы Католической", - говорится в королевском указе, текст которого приведен в сообщении пресс-службы.

Н.Назарбаев поблагодарил короля Испании за высокую награду, отметив наличие доверительных и дружественных отношений между двумя странами.

"С Королевством Испания у нас давние связи с первых дней нашей независимости. Мы построили доверительные двусторонние отношения. Все эти годы Казахстан ощущает поддержку Испании. Король Филипп VI посетил Казахстан с официальным визитом и принял участие в открытии международной выставки "ЭКСПО-2017". Это было большой честью для нас", - сказал Н.Назарбаев.

Он также подчеркнул намерения Казахстана продолжить сотрудничество с Испанией "как в политике, так и в различных секторах экономики".

Орден Изабеллы Католической - гражданский орден Королевства Испания, вручаемый за услуги, оказанные государству. Орден может вручаться иностранцам.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИСПАНИЯ, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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