Король Испании наградил Назарбаева орденом Изабеллы Католической

Председатель конгресса депутатов Испании Ана Пастор от имени короля Филиппа VI вручила президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву орден Изабеллы Католической, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.
"В знак высокой королевской оценки его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан, награждаю вас орденом Изабеллы Католической", - говорится в королевском указе, текст которого приведен в сообщении пресс-службы.
Н.Назарбаев поблагодарил короля Испании за высокую награду, отметив наличие доверительных и дружественных отношений между двумя странами.
"С Королевством Испания у нас давние связи с первых дней нашей независимости. Мы построили доверительные двусторонние отношения. Все эти годы Казахстан ощущает поддержку Испании. Король Филипп VI посетил Казахстан с официальным визитом и принял участие в открытии международной выставки "ЭКСПО-2017". Это было большой честью для нас", - сказал Н.Назарбаев.
Он также подчеркнул намерения Казахстана продолжить сотрудничество с Испанией "как в политике, так и в различных секторах экономики".
Орден Изабеллы Католической - гражданский орден Королевства Испания, вручаемый за услуги, оказанные государству. Орден может вручаться иностранцам.
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