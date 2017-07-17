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Дальнее зарубежье 17.07.2017 13:06

Индия голосует за президента из касты неприкасаемых

Правящая в Индии "Бхаратия джаната партии" (БДП,"Индийская народная партия") выдвинула на пост президента страны выходца из низшей по иерархии касты далитов (неприкасаемых - ИФ) Рама Натха Ковинда, сообщают западные СМИ.

По их данным, в понедельник, коллегия выборщиков, состоящая из депутатов верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов, (всего 4,9 тыс. человек) проголосует за нового президента страны.

Отмечается, что главный конкурент Р.Н.Ковинда кандидат от оппозиции Мейра Кумар, также происходит из касты неприкасаемых.

Результаты голосования будут объявлены в четверг, однако СМИ подчеркивают, что победа Р.Н.Ковинду почти гарантирована, так как БДП заявила, что располагает достаточным числом голосов для победы своего кандидата.

Срок полномочий действующего президента Пранаба Мукерджи истекает 24 июля, новый президент вступит в должность на следующий день.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАСТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]