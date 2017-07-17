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СНГ 17.07.2017 13:20

Украина передала ноту в МИД Белоруссии из-за показа трейлера кинофильма "Крым"

Посольство Украины в Минске передало ноту в министерство иностранных дел Беларуси в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в минских кинотеатрах.

"Да, ноту передали в МИД Беларуси", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе украинской дипмиссии.

Там также проинформировали, что нота была передана в минувшую пятницу - 14 июля. В связи с этим белорусский МИД пока еще на ноту не дал ответа.

Режиссером кинофильма "Крым" является Алексей Пиманов. Премьера фильма намечена на конец сентября. "История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года", - говорится в описании к киноленте.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]